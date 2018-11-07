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Hein Vanhaezebrouck: Burada 3-4 gol atacağız diye bir şey yok

Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ile Belçikalı futbolcu Sebastiaan Bornauw, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Anderlecht'in teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck, sarı-lacivertli ekibe karşı deplasmanda puan almanın zor olduğunu söyledi.

"Fenerbahçe'den deplasmanda puan almak zor"

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vanhaezebrouck, "Hata yapmaya devam etmeye niyetimiz yok. Fenerbahçe'den deplasmanda puan almak zor. Bu maçı oynadıktan sonra grupta şansımız var mı yok mu, diye bakacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe deplasmanında gol atmanın da zor olacağını belirten Vanhaezebrouck, "Burada 3-4 gol atacağız, diye düşünmemek lazım. 0-0 da kalırsak iyi olur. Bir gol atsak, o da mümkün ama çok gol atamayız. Fenerbahçe'nin evinde birçok gol atmak zor." diye konuştu.

Vanhaezebrouck, bir gazetecinin, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında oynadığı futbolla öz güven kazandığını ifade etmesi üzerine ise şunları söyledi:

"Biz de güvenimizi kazandık. Fenerbahçe için mutluyum 1 puan almışlar ama biz 3 puan aldık. Biz kendimizle ilgileniyoruz. Avrupa kupasında son hamlemizi yapacağız, diyebilirim. Yapabileceğimiz tek şey şu anda önümüzdeki 3 maçı kazanmak. Yine de hala şansımız var."

Sebastiaan Bornauw: "Stat dolu ya da boş olsun, biz kazanmaya çalışacağız"

Basın toplantısına katılan futbolculardan Sebastiaan Bornauw ise stattaki atmosferin kafasında bir karışıklık oluşturmayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Böyle anlar için futbolcu oldum. Burada iyi oynamak istiyorum. Sistemin değişmesi biraz farklılık gösterebilir ama futbolcular olarak biz esnek olmalıyız. Her sistemde ve her dizilişte oynayabilmeliyiz. Fenerbahçe'nin ilk maçta ikinci yarıdaki oyunundan çok fazla etkilenmedim. İyi bir takım, büyük ve önemli oyuncuları var ama biz kendimize bakıyoruz. Oyunumuzu oynayacağız. Stat dolu ya da boş olsun, biz kazanmaya çalışacağız."

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