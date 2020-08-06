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Spor

Helder Tavares, Altay'dan ayrıldı

Altay ile sözleşmesi sona eren Yeşil Burun Adalı orta saha oyuncusu Helder Tavares, siyah-beyazlı kulüple bağlarını kopardı.

DHA06 Ağustos 2020 Perşembe 13:43 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 13:43
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da yönetimin sözleşmesi sona eren Yeşil Burun Adalı ön libero Helder Tavares'le yeniden anlaşmayacağı öğrenildi. Yeni bir teklif gelmemesi üzerine tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple bağlarını kopardığı belirtildi. 

İzmir ekibinin 2018-19 sezonunun devre arasında Portekiz temsilcisi Tondela'dan transfer ettiği Tavares, ilk yılında 14 karşılaşmaya çıktı. Geçen sezon 21 müsabakada görev alan 30 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla 1 gol kaydetti. 

Altay'da kiralık forma giyen Kerim Avcı ile sözleşmesi devam eden Yunan orta saha oyuncusu Tatos da kulüpten ayrılmıştı.

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