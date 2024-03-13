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Spor

Heliton, Göztepe savunmasına güven veriyor

1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek Süper Lig yolunda dev bir adım atan Göztepe'de Brezilyalı stoper Heliton defansın kalesi oldu.

13 Mart 2024 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Heliton, Göztepe savunmasına güven veriyor
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Ara transfer döneminde Bulgaristan'ın CSKA 1948 Sofya takımından gelen 28 yaşındaki futbolcu, kısa sürede gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Savunmada çok kritik müdahalelere imza atan Heliton, hücuma da hareket getirdi. Özellikle duran toplarda rakip ceza sahasında etkili olan oyuncu, resmi maçlarda 2 kez topu ağlara gönderdi. Ligde 9 maça çıkan Heliton 721 dakika süre aldı.

Heliton'un liderliğinde savunmada çok iyi bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılılar, son 6 müsabakada kalesini gole kapamayı başardı. Son olarak deplasmanda 1-1 berabere kalınan Çorum FK maçında gol yiyen Göztepe; Altay, Bandırmaspor, Manisa FK, Adanaspor, Boluspor ve Şanlıurfaspor karşılaşmalarında rakiplerine sevinç yaşatmadı. Göztepe, gol yemediği 6 maçın sadece 1'inde Manisa FK ile golsüz berabere kalıp diğer maçları 3'er puanla tamamladı.

Öte yandan son Şanlıurfaspor maçında sakatlanan orta saha Amhed Ildız'ın cumartesi günü Gürel Aksel Stadı'nda oynanacak Ankara Keçiörengücü maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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