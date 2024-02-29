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Spor

Hem İtalyanlar hem İngilizler onu istiyor! Transferin yıldız ismi: Sebastian Szymanski

Sezona harika bir giriş yapan ancak son dönemde aynı performansı gösteremeyen Sebastian Szymanski'nin talipleri artmaya devam ediyor. Genç yıldız için hem İngiliz ekipleri hem de İtalyan ekibi yaz transfer döneminde düğmeye basacak. İşte haberin detayları...

29 Şubat 2024 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
Hem İtalyanlar hem İngilizler onu istiyor! Transferin yıldız ismi: Sebastian Szymanski
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Son dönemde suskun kalsa da genel performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Sebastian Szymanski'nin talipleri her geçen gün artıyor...

Ada basını, Tottenham'ın yanı sıra Arsenal ile Manchester United'ın da 24 yaşındaki Polonyalı yıldızı takibe aldığını ve 35 milyon euroluk bir teklifin Fenerbahçe'yi ikna etmeye yeteceğini yazdı.

İKİLİ İLİŞKİLER İYİ

İtalyan medyası ise Napoli'nin Szymanski ile ciddi şekilde ilgilendiğini duyurdu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan corriere dello sport, dünkü sayısında Napoli'nin Szymanski için yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı.

Haberde; iki takım arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle Napoli'nin transferde önde olduğu belirtildi.

SZYMANSKI BU SEZON NE YAPTI?

Polonyalı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Szymanski bu maçlarda 12 gol, 14 asist üretti.

Fenerbahçe, Szymanski için 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Yıldız ismin sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.

Yıldız oyuncunun teklif karşısında nasıl bir karar vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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