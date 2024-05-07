İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2548
  • EURO
    34,7304
  • ALTIN
    2399.67
  • BIST100
    10336.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Henrikh Mkhitaryan: Suudi Arabistan kapısı benim için kapalı
Spor

Henrikh Mkhitaryan: Suudi Arabistan kapısı benim için kapalı

Inter'in tecrübeli futbolcusu Henrikh Mkhitaryan, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

7 Mayıs 2024 Salı 20:43 - Güncelleme:
Henrikh Mkhitaryan: Suudi Arabistan kapısı benim için kapalı
ABONE OL

Inter'in orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Inter ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Mkhitaryan, "Inter ile iki yıllık daha sözleşmem var. Vücudumun bu anlaşmanın gereklerini yerine getirip getirmeyeceğini göreceğiz. Şu anda kendimi başka bir yerde görmüyorum. Daha sonra burada devam edip etmeyeceğimi, başka kulüplere gidip gitmeyeceğimi, kariyerimle ilgili bazı planlamaları düşüneceğim." dedi.

35 yaşındaki futbolcu, geleceği konusunda Suudi Arabistan ihtimalinin sorulmasının ardından, "Suudi Arabistan, önemli oyuncular getirerek ligi güçlendirmeye, geliştirmeye çalışıyor ama ben bu duruma olumlu bakmıyorum. Bu sporda para önemli değil, önemli olan futbol sevgisi. Topa ilk dokunduğum andan itibaren hep bu sevgiye sahip oldum. Futbolu her zaman oyun için sevdim, para için değil. Suudi Arabistan kapısı benim için kapalı. Bu seçeneği düşünmüyorum ve tartışmak istemiyorum çünkü Avrupa futbolunun seviyesi ve taraftarların tutumu tamamen farklı." diye konuştu.

Inter'de bu sezon 45 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu 2 gol attı ve 11 asist yaptı.

  • Henrikh Mkhitaryan
  • Futbolcu
  • ınter

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.