Henry Onyekuru, attığı gollerle Galatasaray'a olan maliyetini şimdiden çıkardı

Sezona müthiş başlayan ancak sonrasında düşüşe geçen Henry Onyekuru, Kayserispor deplasmanında Galatasaray'ı sırtladı.

Kritik karşılaşmada attığı iki golle galibiyeti getiren Nijeryalı futbolcu, 3. haftadaki 1-0’lık Göztepe maçında da fileleri havalandırmış ve Galatasaray’ı 3 puana taşımıştı.

TFF’nin galibiyet primi olarak 2.6 milyon TL verdiği göz önünde bulundurulduğunda Onyekuru, 2 maçta kulübe 5.2 milyon TL kazandırdı. Sezon başında Everton’dan 800 bin Euro yani yaklaşık 5 milyon TL’ye kiralanan Onyekuru, performansıyla kendi ücretini çıkarttı.

Teknik direktör Fatih Terim, eksiklerin çokluğunda ilerleyen süreçte de Onyekuru’ya çok güveniyor.

Rodrigues yokken golleri atıyor

Orijinal mevkisi sol açık olan Onyekuru, sezon başında Rodrigues’in sakatlığında bu bölgede görev yapmış, ilk 3 haftada 2 kez ağları havalandırmıştı. Onyekuru, Rodrigues döndükten sonra ise sağ tarafta geçti ve skor katkısı sağlayamadı.

Nijeryalı yıldız, Kayseri deplasmanında Rodrigues’in cezasında uzun zaman sonra sola yakın oynarken, yeniden gollerine başladı.

(Fanatik)