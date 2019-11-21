Henry Onyekuru Galatasaray'a dönmek istiyor
CİM-BOM’DA geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru, gittiği Monaco’da mutlu değil.
STAR
CİM-BOM’DA geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru, gittiği Monaco’da mutlu değil. Şans bulamadığı için Fransa’dan ayrılma kararı veren Nijeryalı kanat oyuncusu, Rusya’dan gelen iki büyük teklifi de kabul etmedi ve menajerine net bir şekilde Galatasaray mesajı verdi. CSKA Moskova ile Lokomotiv Moskova’nın talip olduğu Onyekuru’nun, menajeri William D’Avila’ya, “Ben Rusya’yı değil, Türkiye’yi istiyorum. Galatasaray’la görüş” talimatı verdiği iddia edildi.
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