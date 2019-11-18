Henry Onyekuru: Sadece Galatasaray'a gitmek istiyorum
Henry Onyekuru, iki Rus kulübünün tekliflerini kabul etmeyerek sadece Galatasaray'a gitmek istediğini menajeri D'Avila'ya iletti.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru, Rusya'dan gelen iki büyük teklifi kabul etmedi ve menajerine net bir şekilde Galatasaray mesajı verdi.
Galatasaray ile Monaco arsaında 1.5 yıllık kiralama formülü üzerinde konuşulurken CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova, Monaco ile temasa geçerek transfer ile ilgili bilgi aldı. Monaco yönetimi de bu teklifleri Onyekuru'nun menajeri William D'Avila'ya ileterek düşüncelerini sordu.
William D'Avila'dan gelen teklifleri öğrenen Henry Onyekuru, Rusya'ya gitmeyeceğini ve Monaco'dan ayrılırsa bunun sadece Galatasaray için olacağı cevabını iletti.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Monaco yönetimi, geçtiğimiz hafta içinde Onyekuru'nun 1.5 yıllık kiralama bedelini soran Galatasaray'a, "2.5 milyon Euro isteriz" cevabını verdi. Galatasaray ise 1 milyon euro'luk bir öneri sunarak görüşmelere başladı.
Bu transferin kasım sonunda çözüme kavuşması bekleniyor.
ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN
22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 Süper Lig maçında 14 gol atıp 5 asist yaparak şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu.
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