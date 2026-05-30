Hentbolda sezon tamamlanıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de sezon yarın tamamlanacak
Ligde play-off ve play-out etapları, 10'uncu ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Yarınki karşılaşmaların programı şöyle:
Play-off
16.00 Spor Toto-Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
18.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
Play-out
13.00 Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)
Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, play-off etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Statüye göre DEPSAŞ Enerji As, Ankara Hentbol, Köyceğiz Belediyespor ve Rize Belediyespor, küme düştü.