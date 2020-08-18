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Spor

''Her türlü riski almaya karar verildi'' Trabzonspor'un Sörloth kararı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Alexander Sörloth için Trabzonspor yüksek transfer ücreti gelmediği sürece oyuncuyu bırakmama kararı aldı.

18 Ağustos 2020 Salı 18:11 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 18:12
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Süper Lig'de 2019-20 sezonuna damga vuran ve gol kralı olan Alexander Sörloth'la ilgili transfer dedikoduları bitmek bilmiyor. Trabzonspor'un İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiraladığı Norveçli yıldızın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile anlaşma noktasına geldiği iddia edilmişti.

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor Alexander Sörloth için her türlü riski almaya karar verdi.

6 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Sörloth'u elinde tutup oynatma amacında olan bordo mavili ekip, yüksek bedellere ulaşılmadıkça hiçbir takımla masaya oturmama kararı aldı. Bordo-mavililer, Crystal Palace ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 sezon daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Norveçli golcü için 6 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonuna sahip.

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