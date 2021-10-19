Star.com.tr 19 Ekim 2021 Salı 10:54 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 10:54

Galatasaray'dan ayrılarak İspanya'nın yolunu tutan Radamel Falcao, Rayo Vallecano formasıyla çıktığı ilk maçta gol atmıştı. Çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösteren Radamel Falcao eski günlerine dönüş sinyali verirken Kolombiya Milli Takımı'na da davet almıştı. Milli maçlar sonrasında İspanya'ya dönen Falcao, Rayo Vallecano'nun Elche ile oynadığı maçta yedek soyundu. Kolombiyalı yıldız maçta süre alamadı.

RADAMEL FALCAO NEDEN OYNAMADI?

Kolombiya basını Falcao'nun maçta süre almamasını ülkede gündeme taşırken İspanya'da da yıldız golcünün oynamaması gündem oldu. Formda oyuncunun maçta süre almamasının ardından İspanyol gazeteciler Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola'ya Falcao'nun neden süre almadığı sorunu yöneltti. Iraola ise şu şekilde cevap verdi: Falcao milli takımında üç çok önemli maça çıktı ve uzun bir yolculuktan geldi. Yorgun olduğu için dinlendirmek istedim. Randy Nteka ile golü bulmasaydık, muhtemelen Falcao'yu oyuna dahil ederdim. Sistem olarak Randy ile hücumda tek oynamayı planladım. İkinci golü bulamasaydık Falcao'yu oyuna alma seçeneğimiz vardı. Skoru korumak zorundaydık. Takımın galibiyetine sevinen ilk isim Falcao"

FALCAO, ATLETİCO MADRİD'DE 52 GOL ATMIŞTI

Daha önceki yıllarda Atletico Madrid forması giyen Radamel Falcao İspanyol kulüpte 64 lig maçına çıkmıştı. Kolombiyalı golcü ligde çıktığı maçlarda 52 golle takımına katkı sağlamıştı.