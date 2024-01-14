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Spor

İnanılmaz teklif duyuruldu! Kenan Yıldız, Ada yolcusu

İtalya ekibi Juventus'un formasını giyen Kenan Yıldız için çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Devler kulüpler Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için yarışa girdi, Liverpool inanılmaz teklif yaptı. İşte detaylar...

14 Ocak 2024 Pazar 19:36 - Güncelleme:
İnanılmaz teklif duyuruldu! Kenan Yıldız, Ada yolcusu
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İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, başarılı performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Yükselen form grafiği ve attığı sansasyonel gollerle gündemden düşmeyen genç yıldız, Avrupa devlerini peşine taktı. Avrupa'nın önemli ekipleri Borussia Dortmund, Leipzig ve Liverpool genç golcü için harekete geçti.

KENAN YILDIZ ADA YOLCUSU!

Çizme medyası, Kenan için yaşanan gelişmeyi duyurdu. Premier Lig devi Liverpool, 18 yaşındaki oyuncu için Juventus'un kapısını çaldı. Haberde, Ada ekibinin yüksek bir bonservis önerdiği belirtilirken Juventus'un bu transfere ocak ayında olumlu bakmadığı ve sezon sonunda değerlendireceği aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da 9 maçta 1 gol ve İtalya Kupası'nda 2 maçta 2 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euroya yükseldi.

Star Gazetesi

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