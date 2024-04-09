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Spor

Herkesin beklediği haber geldi! Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertliler müsabakayı terk etme, sarı-kırmızılılar ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.

9 Nisan 2024 Salı 15:32 - Güncelleme:
Herkesin beklediği haber geldi! Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi
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Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Fenerbahçe, müsabakayı terk etme nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Hukuk Müşavirliği'nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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