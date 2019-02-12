Yusuf Namoğlu istifa etti
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını verdi.
TFF yönetim kurulu, istifayı kabul etti ve MHK'de Yusuf Namoğlu dönemi sona erdi.
YUSUF NAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, istifa haberlerine dair açıklama yaptı. Namoğlu şu ifadeleri kullandı:
“Ben resmi olarak istifamı vermedim. Yarın vereceğim. Bu haftaki atamaları yapmamız gerekiyor. Yeni bir başkanın gelip bunu yetiştirme ihtimali yok. Devlette devamlılık vardır.
Kararı çok düşündüm. Türk futboluna daha iyi hizmet etme adına, daha iyi bir ortam meydan getirme adına, kimsenin yıpranmaması adına görevimi bıraktım.”
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