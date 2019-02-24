Herrera'nın menajerinden Galatasaray itirafı

Hem Benfica maçı hem de transfer için Portekiz'e giden Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yıldız bir isimle ilgilendiği iddia edilmişti.

Bu gelişmeler üzerine 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Matias Bunge de bir açıklama yaparak görüşmeyi doğruladı.

Portekiz basınına konuşan Bunge, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hector Herrera için sarı-kırmızılılarla masaya oturduklarını söyleyip "İddialar doğru. Hector ile ilgilenen pek çok kulüp var. Bunlardan biri de Galatasaray" dedi.

Sarı-kırmızılılar ile olumlu bir görüşme yaptıklarını bildiren menajer, "Türkler bize projelerinden bahsetti. Gerçekten tatmin edici bir sohbet oldu. Hector için planlarını anlattılar. Tabii kesin bir şey konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Ofansif, merkez ve defansif orta saha olarak görev yapabilen Herrera'nın piyasa değeri 22 milyon euro civarında.

Porto'dan önceki kariyerini Meksika takımlarında geçiren 1.80 boyundaki futbolcunun 293 kulüp maçında 35 gol, 35 asisti var. 70 kez de Meksika Milli Takım formasını terleten Herrera, 5 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcunun bu sezon Porto'da ise 38 karşılaşmada 7 gol, 1 asisti bulunuyor.

(Fotomaç)