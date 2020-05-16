İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9034
  • EURO
    7,4597
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    99768.1
Spor

Hertha Berlin 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Bundesliga geri dönerken, haftanın flaş sonuçlarından birine Hertha Berlin imza attı ve Hoffenheim'ı 3 - 0'lık skorla farklı mağlup etti.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:13 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:13
ABONE OL

Almanya Bundesliga'da haftanın sonucu merak edilen karşılaşmalarından olan mücadelede Hertha Berlin, Hoffenheim deplasmanına konuk oldu.

Rhein Neckar Arena'da oynanan karşılaşmada Bruno Labbadia'nın çalıştırdığı Hertha Berlin, Alfred Schreuder'in ekibi Hoffenheim'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Hertha Berlin'in gollerini 58. dakikada kendi kalesine Kevin Akpoguma, 60'da Vedad Ibisevic ve 74'te Matheus Cunha kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Hoffenheim 35 puanda kaldı. Hertha Berlin ise 31 puana çıktı ve Labbadia yönetimindeki ilk maçında 3 haftalık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Ligin 27. haftasında Hoffenheim deplasmanda Paderborn ile karşılaşacak. Hertha Berlin sahasında Union Berlin'i konuk edecek

72 yaşındaki damat eşinin vefatının ardından 107 yaşındaki kayınvalidesine gözü gibi bakıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.