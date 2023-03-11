Hertha Berlin evinde Mainz ile yenişemedi

Bundesliga'nın 24. hafta maçında Hertha Berlin ile Mainz karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Hertha Berlin'in golünü 18. dakikada penaltıdan Jessic Ngankam kaydetti. Mainz'in golü 57. dakikada Ajorque Ludovic'ten geldi.

Ev sahibi Hertha Berlin'de Tolga Ciğeri maça ilk 11'de başladı. 22. dakikada sarı kart gören Tolga Ciğerci, 64. dakikada oyundan alındı. Hertha Berlin'de Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar ise 90 dakika forma giydi.

Bu beraberliğin ardından kümede kalma savaşı veren Hertha Berlin puanını 21 yaptı. Avrupa kupaları bileti almak isteyen Mainz ise 36 puana ulaştı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Hertha Berlin, Hoffenheim'e konuk olacak. Mainz, Freiburg'u ağırlayacak.