Hertha Berlin, teknik direktör Sandro Schwarz ile yolları ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin, teknik direktör Sandro Schwarz'la yollarını ayırıp, yerine Pal Dardai ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kapsamlı iç istişareler ve çok sayıda görüşmenin ardından teknik direktör Sandro Schwarz ile iş birliğinin sonlandırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Schwarz'ın yardımcıları Volkan Bulut ve Daniel Fischer'in de sözleşmelerinin feshedildiği belirtilerek, "Sandro ve ekibine teşekkür ediyor, gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

Sportif direktör Benjamin Weber, Schalke 04 karşısında alınan 5-2'lik mağlubiyet sonrası kümede kalma hedefine ulaşmak amacıyla için kalan maçlar için takıma yeni bir fırsat verme kararı aldıklarını dile getirdi.

Sandro Schwarz ise "Hertha Berlin'in teknik direktörü olmaktan keyif aldım ve elbette bu kulüple temas halinde olan herkes gibi ben de çalışmalarımızın daha fazla puanla ödüllendirilmesini isterdim. Ancak tabloya baktığımda, sorumluların bir değişime karar vermelerini anlayabiliyorum." açıklamasını yaptı.

Pal Dardai ile anlaşma sağlandı

Hertha Berlin, Schwarz'ın yerine 47 yaşındaki Macar teknik direktör Pal Dardai ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Dardai, 2015 Şubat ayından 2019 yazı ve 2021 yılı Ocak ile Kasım ayları arasındaki görevlerinin ardından üçüncü kez Hertha Berlin'de teknik direktörlük yapacak.

Benjamin Weber, "Pal'in içinde bulunulan bu zorlu durumda takımın başına geçme taahhüdünü bize vermiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Pal, bir takımı istikrara kavuşturabileceğini, net tavrı ve planıyla bu tür durumlardan çıkarabileceğini daha önce iki kez gösterdi. Şimdi de bundan eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dardai de kulüpten çağrı geldiğinde uzun süre düşünmesine gerek kalmadığına dikkati çekerek, "Bu kulübü Bundesliga'da tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu kolay bir görev olmayacak." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibi, 28 maçta 22 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Cumartesi günü Werder Bremen'i ağırlayacak Berlin ekibinde teknik direktör Dardai, maçta kulübede olacak.