Hidayet Türkoğlu: Milli Takım formasının gururu başka hiçbir forma ile kıyaslanamaz

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda 15 Haziran Perşembe günü Sırbistan, 16 Haziran Cuma günü Macaristan ve 18 Haziran Pazar Slovakya ile oynayacağı maçlar öncesi A Milli Kadın Basketbol Takımı, düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe, Kadın Milli Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan da katıldı.

Burada bir konuşma yapan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Kadın Milli Takımımız bu sene 10. kez Avrupa şampiyonasına katılıyor. Bu başarılarından dolayı hepsini kutluyorum. Umarım bize yakışan sonuçları alarak Türk halkını gururlandırırız. Her yaz bizim için en hareketli süreç. Gerek alt yapı milli takımlarımız gerek kadın ve erkek milli takımlarımızın yoğun olduğu bir dönem. İlk turnuvamız 25 Haziran'da Slovenya'da başlıyor. Yazın ilerleyen sürecinde ise alt yapı ve A milli takımlar bazında çalışma ve hazırlık dönemimiz devam edecek. Daha sonrada 12-20 Ağustos'ta ülkemizde düzenlenecek olimpiyatların ön elemesine katılma maçlarımız var. Kadın basketbolunu yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" cümlelerine yer verdi.

Bu turnuvanın en önemli yanını olimpiyatlar için belirleyici olmasına bağlayan Hidayet Türkoğlu, "Turnuva öncesi takım üzerinde baskı oluşturmak istemiyoruz ama katıldıkları bu turnuvanın olimpiyatlar öncesi ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. A Milli Takım olarak hedefimiz tabii ki en üst seviye olacak. Maç maç ilerleyip iyi bir turnuva geçireceklerinden eminim. Alacakları başarılar tüm ülkeyi gururlandıracak. Bunun farkındalar. Milli takım formasını taşımanın gururu başka hiçbir forma ile kıyaslanamaz. Bu kadın milli takım için de geçerli. Ülke olarak bu tarz başarılara alışık bir milletiz. Oyuncularımız da sahada ellerinden geleni yapacaklardır. Umarım turnuva sonrası alınacak güzel sonuçlar sonrasında hep birlikte gururlanıp sevineceğiz" ifadelerini kullandı.

NİLAY YİĞİT KARTALTEPE: "HEDEFİMİZ ÖNCELİKLE GRUPTAN ÇIKMAK"

Hedefe ulaşmak için maç maç hareket edeceklerini söyleyen Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe, "Çalışmalarımıza 4 Nisan'da başladık. Bugün son antrenmanımızı yapıp tamamen turnuvaya hazır bir şekilde gideceğiz. Bahar, yaşadığı sakatlık sebebiyle Slovenya'da bizlerle birlikte yer almayacak. Takım olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık, morallerimiz iyi. Eski başarılarımızı yakalamak için sahada olacağız. Hedefimiz öncelikle gruptan çıkmak. Milli takımda oynadığım dönemde şampiyonluk yaşamıştım. Oyuncularımız ile birlikte bu başarıyı tabii ki tekrar etmek istiyoruz. Önce bu turnuvan en iyi sonuç ile ayrılıp sonrasında olimpiyatlar için hazırlık sürecimiz başlayacak" diye konuştu.

YASEMİN HORASAN: "GÜZEL VE OLUMLU BİR HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Türk halkının desteğinin önemli olduğunu dile getiren Kadın Milli Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan ise, "Bugün itibariyle yola çıkacağız. Güzel ve olumlu bir hazırlık dönemi geçirdik. Heyecanlı ve umutluyuz. Herkesin olduğu gibi bizimde amacımız önce gruplardan çıkmak. Umuyorum ki şampiyona bittiğinde özlediğimiz başarıları yaşamış olacağız. Türk halkının desteği bizim için her zaman içok önemli. Bizlere dua ve iyi niyetlerini göstermeye devam etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

EKREM MEMNUN: "MİRASI YÜKSEK BİR TAKIMI TEMSİL EDİYORUZ"

Önceki yıllara göre daha genç bir milli takım ile turnuvaya hazırlandıklarını aktaran A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Çok önemli bir turnuva öncesi buradayız. Son iki Avrupa şampiyonasında gruptan çıkamadık. Mirası yüksek bir takımı temsil ediyoruz. Bizim isteğimiz tüm büyük turnuvalarda olduğu gibi en iyisini yapmak. Bu turnuva olimpiyatlarda yer alacak takımları belirleyecek. Tabii ki tüm oyuncuların hedefi ve amacı olimpik oyuncu olmak. Bunu başarmak için tüm planlarımızı yaptık. İyi çalıştığımızı, güzel hazırlandığımızı düşünüyoruz. Oyuncularımın hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi bir hazırlık süreci geçirdiler. Tüm oyuncularımız iyi niyetle burada elinden geldiğinin en iyisini yaparak hazırlandı. Perşembe günü Sırbistan ile oynayacağız. Grubumuz kolay değil. Hiçbir maç ve grup kolay değil. Yaptığımız tüm çalışmalarımızı sahaya yansıtıp en iyi sonucu almak istiyoruz. Hedefimizin zaten belli. Çok fazla gündeme getirip oyuncularımın üzerinde baskı oluşturmak istemiyorum. Biz maç maç giderek elimizden geleni yaparsak, sorunsuz bir şekilde amacımıza ulaşacağımızı düşünüyorum. Oyuncularıma güveniyorum" açıklamalarında bulundu.

Takım kaptanı Olcay Turgut Çakır da turnuvada her maçın çok zorlu olacağını belirterek, "Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Birçok maç yaptık. Hatalarımızı gördük. Tecrübeli oyunculara sahip bir takımız. Birlikte vakit geçirdikçe daha da iyi bir ekip oldu. Önümüzde Sırbistan maçı var. Maç maç gideceğiz, her maç zor geçecek. Bunun farkındayız. Her maçı en iyi şekilde tamamlayıp sürekli önümüze bakacağız. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından milliler, Başantrenör Ekrem Memnun idaresinde çalışmalarını sürdürdü. İlk 10 dakikası basına açık gerçekleşen idmanda ay-yıldızlılar, hücum çalıştı. A Milli Takım, bugünkü antrenmanın ardından Avrupa şampiyonası için Slovenya'ya gidecek.