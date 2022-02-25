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Spor

Hikmet Karaman: 2-0'dan sonra 3-0, 4-0 olabilirdi

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2022 Cuma 23:12 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 23:12
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Süper Lig'de deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Karaman, "2-0'dan sonra 3-0, 4-0 olabilirdi, içeri daha farklı skorla gidebilirdik. Trabzonspor adına tehlikeli bir olay da yoktu. Soyunma odasında neler yapacaklarını konuştuk ama o baskılarda bile ayağımızdaki topları verdik." dedi.

Pozisyon yakaladıklarını belirten deneyimli hoca, "Attamah ile Thiam'ın girdiği pozisyon rakibin girdiklerinden daha net. Orada 3-2 öne geçsek maç daha farklı yere gidebilirdi ama 3-2 penaltıyla maçı kaybettik." şeklinde konuştu.

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