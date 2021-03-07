Hikmet Karaman: ''44 puana 'Elhamdülillah' deriz''

AA 07 Mart 2021 Pazar 17:19 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 17:19

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 29. haftasında konuk oldukları Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "Üç puandan çok memnunuz. Önemli bir rakip karşısında alınmış önemli bir galibiyet. Fatih Karagümrük takımı çok iyi transferler yaptı. Ligdeki konumu itibarıyla daha rahat bir takım." ifadelerini kullandı.

"Rakibin golü yedikten sonra telaş yapmadan oynayabilecek, beraberliği hatta galibiyeti alabilecek oyuncu grubu var." diyen Karaman, "MKE Ankaragücü için aynı şey geçerli değil. Gol atmak zorundasın. Golden sonra sadece skoru korumak değil ikinci golü de atmak için mücadele etmek zorundasın." şeklinde konuştu.

Kendilerini geliştirmeleri gereken konular olduğunu vurgulayan Karaman, "Tabii bunlar süreç içinde oluyor. Biz teknik ekip olarak eksik yönlerde sürekli çalışarak takımı geliştirmek için adımlar attık. Oyun disiplini sağladık. Bunların karşılığını küçük de olsa almaya başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hafta içi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmadaki hakem kararlarının tartışıldığının hatırlatılması üzerine Karaman, "Maçlarda itirazlar oluyor. Özellikle mağlubiyetlerde daha fazla dikkat çeken konular oluyor. Hele de büyük bir takımsa, şampiyonluğa oynayan takımsa, çok fazla inceleme yapılıyor. Aslında oyunun belli bir bölümünde 2-0 öndeydik. Oyunun son 10 dakikasını Ankaragücü adına ben de beğenmedim. Ama geçmiş maçla ilgili bir yorum getirip üzerine yorumları çoğaltmak istemiyoruz. O maç geride kaldı. Bugün hakemi tebrik ediyoruz. Penaltı dedi ama öncesinde ofsayt dedi. Karagümrük penaltı diye itiraz etti. Oyuncular sinirli olabiliyor. Hakem orada açıklamasıyla oyuncuları teskin ediyor. Öncesinde ofsayt olduğunu söyledi. Herkes kendine göre yorumluyor, maçlardan sonra farklı yorumlar oluyor. Ben ve ekibim çok iyi analiz yaparız. Bu konuda da çok iddialıyız. Oyunun içinde öyle pozisyonlar var ki, bunlar niye olmadı diyebiliriz. Bu maçla ilgili konuşup konuyu kapatmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"44 PUANA ELHAMDÜLİLLAH DERİZ"

Tecrübeli teknik adam topladıkları puanlar hakkında, "44 puana 'Elhamdülillah' deriz. Yemeği çok güzel yiyince diyoruz ya bunu, 42 puanlar da buna eklenebilir ama 44 puan bütün takımları rahatlatır. Dün Denizlispor kazandı. Çok da güzel oldu. Alttaki takımlar kazansın, en az 10 takım rekabet içinde olsun. 6 takım düşmeye oynamasın, 10 takım mücadele etsin. Gelişen ve geliştiren takımlar ayakta kalsın. Kayserispor deplasmanında 80 dakika 10 kişi oynadık, iç sahada Rizespor ile 1-1 berabere kaldık. Hatay'a gittik. Rakibin nerede olduğu belli. Kırmızı kart ve 2 penaltı. Geldik Galatasaray ile oynadık, sonra da burada Karagümrük ile oynadık" şeklinde konuştu.

"GELİŞİMİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Taraftara mesaj vermek için çok erken olduğunu dile getiren Hikmet Karaman, "Alınan 3 puanlar, bizim antrenmanlarımızın daha kaliteli, daha da gelişmesini sağlar. Oyuncuların moral motivasyonunu, camianın motivasyonunu üst seviyeye çeker. O kadar çok geliştirmemiz gereken teknik durumlar var ki buna oyuncuların, başkan ve yönetim kurulunun dahil olup birlikte gelişimi sağlamamız gerekiyor. Aynı şekilde rakipler de var. 4 takım düşüyor, işin başındayız. Serilere devam etmemiz gerekiyor. Oyuncular sağlıklı olsun. Sakatlanmalar ve kartlar çok oluyor. VAR önemli. VAR'da her şey yakalanabiliyor. Bugün VAR ofsaytı yakaladı. Yakalamasaydı penaltıydı ve maç 1-1'e dönecekti, başka yere gidecekti. Umarım minimum hatayla bu ligi tamamlarız. Her hafta bu kadar çok sesin çıkması, futbolun başında olanları tedirgin eder ve performanslarına yansır. İnşallah mutlu sona ulaşırız" ifadelerini kullandı.