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Hikmet Karaman: Artık kendi işimize bakacağız

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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İlk yarının sonunda Nagatomo'nun attığı gole değinen Karaman, "Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir takım. Elindeki kadro, kulübedeki oyuncular... Rakibin güçlü, eksik yanları, bizim güçlü yanlarımız, ona göre planlama yaptık. 1-0'dan sonra 3 tane net pozisyonumuz var, burada kendi eleştirimizi yapmalıyız, bunların biri gol olmalıydı. 2-1 mağlupken, asla 3. golü yemeyecektik. Oyun disiplinini bir anda kaybetmemiz, sol bekten gelen oyuncunun gol atması" dedi.

"HAKEM HATA YAPABİLİR AMA VAR HAKEMLERİ VAR"

Hakem Arda Kardeşler'in kararlarını eleştiren Karaman, "Bir hakem hata yapabilir fakat VAR hakemleri var. Geçen hafta oynadığımız maçta 62. dakikaya bir baksınlar, VAR'daki hakem Arda Kardeşler. Emre Akbaba'nın pozisyonu kırmızı kart olabilir miydi, 2. yarıda Artem'in pozisyonu penaltı olabilir miydi, kart gösterebilir miydi? Değerlendirmeyi yaparken, bu maç üzerinden yapmıyoruz, maçlardan sonra 7-8 saat çalışanlar var. Mağlup da bitirebiliriz ama ben 11'e 11 tamamlamayı istiyorum maçları. Geçen hafta da 10 kişi oynayan Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın zorlandığını ve kontra ataklarla pozisyon verebileceğini düşündük. Artem'in direkten dönen pozisyonu gol olsa zorluk yaratabilirdik. Ben sadece bu maçı değil, bir dahaki hafta 11 kişiyi nasıl kuracağımı da düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyoruz, artık biz kendi işimize bakacağız" mesajını yolladı.

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