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Spor

Hikmet Karaman: Beşiktaş'ta da bizde de eksik oyuncular var

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak olan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

DHA7 Aralık 2021 Salı 20:13 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 20:13
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Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Bizi zor bir maç bekliyor. Hedefimiz ilk devreyi iyi bir yerde bitirmek. Puanlar almak istediğimiz maçlar var. Heyecan devam ediyor" dedi.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarına başladı. İdman öncesi açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, "Önemli bir haftayı geride bıraktık ama her hafta yeni bir final, yeni bir heyecan. Bu hafta da deplasmana gideceğiz. Rakibimiz Beşiktaş. Onlarda da bizde de eksik oyuncular var. Kadro derinliğine baktığın zaman, geçen sene hem milli takımda hem kendi takımlarında başarılı performansını çizip, Beşiktaş'a transfer olup kulübede bekleyen oyuncular var." diye konuştu.

"MAKSİMUM PUANLAR ALIP İKİNCİ YARIYA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Hikmet Karaman açıklamasının devamında, "Bizi zor bir maç bekliyor. Hedefimiz ilk devreyi iyi bir yerde bitirmek. Puanlar almak istediğimiz maçlar var. Heyecan devam ediyor. İlk yarının son maçından bir kaç gün sonra Türkiye Kupası maçı oynayacağız. Kupa maçından 9 gün sonra da ligin ikinci yarısına başlayacağız. Futbolcuların çok iyi dinlenmesi lazım. Futbolcuların sakatlıktan korunmaları ve performansları yukarı çekmek için dikkatli olması gerekiyor. Maksimum puanlar alıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fırtına nedeniyle antrenman sahasında çalışamayan sarı kırmızılılar teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Abdullah Gül Üniversitesi içerisinde bulunan fitness çalıştı.

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