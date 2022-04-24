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Spor

Hikmet Karaman: Kaybettiğimiz en az 3 maçta 7 puan alabilirdik

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA24 Nisan 2022 Pazar 23:18 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Galibiyeti kaçıran tarafından biz olduğu kanaatindeyim." dedi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, her iki takımı da tebrik ettiğini söyledi.

Maç içerisindeki oyuncu değişikliklerine, hamlelere karşı iki takımın iyi bir şekilde karşılık verdiğini kaydeden Karaman, "Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Galibiyeti kaçıran tarafından biz olduğu kanaatindeyim. Çok iyi pozisyonlarımız vardı. Son vuruşta eksik kaldık." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un ligin en formda takımlarından olduğuna dikkati çeken Karaman, "Biz de öyleydik aslında. Kaybettiğimiz en az 3 maçta 7 puan alabilirdik. Ama akıllarda sonuçlar, skorlar kalıyor. Kupa maçını oynadıktan sonra buraya gelmek kolay değil. Buradan iyi şeyleri çıkartıp Beşiktaş maçına yansıtmak zorundayız. Oyuncularımı tekrar o hırsı, birlikteliği gösterdiler. İki takım futbolcularını da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Karaman, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a da 'hoş geldin' demek istediğini vurguladı.

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