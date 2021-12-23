Hikmet Karaman: Yukarıları yakalamak istiyoruz

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 21:57 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 21:57

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, 2-2 berabere kaldıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, "2-0'dan geri dönüş yapıp, beraberliği almak bizim açımızdan olumlu." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kalelerinde buldukları ilk gole kadar oyunun kontrolleri altında olduğunu ifade etti.

Çok rahat kullanacakları topu kaptırarak ilk golü yediklerini belirten Karaman, şöyle konuştu:

"İlk golden 8-9 dakika sonra 2. gol geldi ve devre arasına 2-0 gittik. Oyuncu değişikliklerini yaptık. Belki bizim için riskli bir durumdu ama oyuna giren Gavranovic ve Mustafa Pektemek oyuna inanılmaz golleriyle hem de performanslarıyla katkı yaptı. Aslında ilk devrenin bitiminde Onur'un kale direğine kadar girip çıkardığı top gol olsa 2-1 ile içeriye girsek belki ikinci yarı biraz daha farklı, bol goller de seyredebilirdik ama 2-0'dan geriye dönüş çok önemli. 2-2'den sonra Mame'nin pozisyonu var. Evet Malatyaspor çıkış arıyor, biz hem aradaki puan farkını tutmak istiyoruz hem de yukarıları yakalamak istiyoruz. Nihayetinde 2-0'dan geri dönüş yapıp beraberliği almak bizim açımızdan olumlu. Çünkü pazartesi evimizde oynayacağımız Sivasspor maçı var. Orada alacağımız 3 puan ile ikinci yarıya da eksik bölgelerimizi en iyi şekilde doldurup, taraftarın istediği ve bizim de istediğimiz skorları alabilen, iyi bir seriyi yakalayabilen bir takım olmak istiyoruz."