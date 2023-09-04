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Spor

Hırvat oyunculardan sokak futbolu etkinliği

Hırvatistan Milli Takımı futbolcuları, başkent Zagreb'te 'sokak futbolu' etkinliği düzenledi.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 22:17 - Güncelleme:
Hırvat oyunculardan sokak futbolu etkinliği
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Hırvatistan Milli Takımı futbolcuları, "sokak futbolu" etkinliği düzenledi.

Başkent Zagreb'deki bir alışveriş merkezi önüne kurulan küçük sahada "sokak futbolu" etkinliği düzenlendi.

Aralarında Luka Modric, Josko Gvardiol, Ivan Perisic, Mateo Kovacic ve Dominik Livakovic gibi isimlerin bulunduğu Hırvat futbolcular, etkinlikte top koşturdu.

Genç yaşlı yüzlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte maçlar, 3'e 3 formatında oynandı.

Taraftarlar, renkli görüntülere ev sahipliği yapan etkinliğin ardından Hırvat futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirme şansını da yakaladı.

  • sokak futbolu
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