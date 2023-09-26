Hırvat ve Boşnak basınında gündem Livakovic

Fenerbahçe'nin 6.6 milyon euroya Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Süper Lig'de 1-0 kazanılan Alanyaspor maçındaki performansıyla Balkan basınından çok büyük övgüler aldı.

Özellikle Hırvat medyası, 28 yaşındaki kaleciye geniş yer ayırdı.

Sportsportba, "Ödenen her kuruşa değecek" başlığını attı.

Sportclanak, "Harika Livakovic. Herkesin gol sandığı bir şutu kurtardı" derken Tportal, "40. dakikadaki kurtarışını izleyin" değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe, Livakovic'in forma giydiği 3 karşılaşmada kalesinde 1 gol gördü.