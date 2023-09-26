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Spor

Hırvat ve Boşnak basınında gündem Livakovic

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, formayı giydiği tüm maçlarda kalesinde güven vermeye devam ediyor. 28 yaşındaki file bekçisi için ülkesi Hırvatistan ve Bosna Hersek medyasında övgü dolu sözler kullanıldı.

Akşam26 Eylül 2023 Salı 10:12 - Güncelleme:
Hırvat ve Boşnak basınında gündem Livakovic
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Fenerbahçe'nin 6.6 milyon euroya Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Süper Lig'de 1-0 kazanılan Alanyaspor maçındaki performansıyla Balkan basınından çok büyük övgüler aldı.

Özellikle Hırvat medyası, 28 yaşındaki kaleciye geniş yer ayırdı.

Sportsportba, "Ödenen her kuruşa değecek" başlığını attı.

Sportclanak, "Harika Livakovic. Herkesin gol sandığı bir şutu kurtardı" derken Tportal, "40. dakikadaki kurtarışını izleyin" değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe, Livakovic'in forma giydiği 3 karşılaşmada kalesinde 1 gol gördü.

  • dominik livakovic
  • fenervahçe
  • dış basın

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