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Spor

Hırvatistan, Danimarka deplasmanında tek golle kazandı

Hırvatistan, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda konuk olduğu Danimarka'yı 1-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.

11 Haziran 2022 Cumartesi 00:37 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan, Danimarka deplasmanına konuk oldu. Hırvatistan, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci yarıda Hırvatistan'dan Mario Pasalic, 69. dakikada sahneye çıktı ve takımına 3 puanı kazandırdı.

Danimarka'da Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı. Galatasaraylı Victor Nelsson ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Beşiktaş'a veda eden Domagoj Vida da maçta süre almadı.

Bu sonucun ardından Hırvatistan, 4 puana yükseldi. Danimarka 6 puanda kaldı.

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