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Spor

Hırvatistan, dünya şampiyonu oldu

Teniste, ülke takımlarının karşılaştığı Hopman Kupası'nın finalinde İsviçre'yi 2-0 mağlup eden Hırvatistan, 27 yıl sonra kupaya uzandı.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 00:02 - Güncelleme:
Hırvatistan, dünya şampiyonu oldu
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Fransa'nın Nice kentinde 4 yıllık aranın ardından düzenlenen organizasyonun finalinde, İsviçre ile Hırvatistan karşılaştı.

Tek kadınlar finalinde, dünya 22 numarası Hırvat Donna Vekic, İsviçreli Celine Naef'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle geçerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.

Tek erkekler finalinde ise dünya 15 numarası Hırvat Borna Coric, İsviçreli Leandro Riedi'yi 6-1 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup etti.

İki maçı da kazanarak seride 2-0 öne geçen Hırvatistan, 1996 yılındaki şampiyonluğunun ardından ikinci kez kupanın sahibi oldu.

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