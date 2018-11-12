Hocayı değiştiren Galatasaray'la karşı karşıya kalıyor

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta itibariyle 8 takım yoluna sezona başladığı hocalarla devam etmedi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, BB Erzurumspor ve son olarak Atiker Konyaspor hocaları ile yollarını ayrıldı.

AYRILIKLARIN YARISI ANKARAGÜCÜ MAÇININ ARDINDAN

Hoca ayrılıklarının perde arkasında ise ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Ayrılıkların yarısı Ankaragücü karşılaşmasının ardından olurken gelen ilk hoca fikstürden dolayı karşısında Galatasaray'ı buldu.

AKHİSAR İLK GALİBİYETİNİ ASLAN KARŞISINDA ALDI

Ligin 5. haftasında Ankaragücü sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti ve bu mağlubiyetin ardından Saffet Susic ile yollar ayrıldı ve yerine Cihat Arslan geldi.

Cihat Arslan ilk maçına evinde Galatasaray karşısında çıktı ve Galatasaray'ı 3-0 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.

ERZURUM'DA DEĞİŞİKLİK HEMEN ETKİSİNİ GÖSTERMEDİ

Ligin 6. haftasında Ankaragücü deplasmanda ligin çiçeği burnunda ekibi Erzurum BB'yi 1-0 mağlup etti. Bu mağlubiyetin ardından Erzurum'da Mehmet Altıparmak'ın yerine Mehmet Özdilek getirildi.

Mehmet Özdilek takımının başında ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı ancak Sarı-Kırmızılılar maçı evinde 1-0 kazandı.

DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI

Ligin 10. haftasında İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü'nde rakip Fenerbahçe'ydi. Başkent ekibi deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Kadıköy'de Sarı-Lacivertli taraftarların büyük tepkisiyle birlikte yönetim Phillip Cocu'nun görevine son verdi.

Fenerbahçe'de dümenin başına ise Koeman getirildi. Hollandalı hoca ilk maçında deplasmanda Galatasaray karşısında 1 puanı kurtardı.

SIRA KONYASPOR'DA

Ligin 12. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Atiker Konyaspor, sezon başında takımın başına getirdiği teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.

Konyaspor'da yeni teknik direktör henüz açıklanmazken görev için Aykut Kocaman'ın adı sıkça anılıyor. Yeşil-Beyazlılar'da görevin başına geçen teknik direktör ilk maçında milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına çıkacak.

(Şampiy10)