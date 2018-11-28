Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hollanda basını Babel'in Beşiktaş ile yollarını ayıracağını duyurdu

Yıldız oyuncunun Siyah-Beyazlı taraftarla yaşadığı gerilim Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Hollandalılar, ‘Ryan Babel sonunu hazırlıyor!..’ yorumu yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KENDİSİNİ eleştiren bir Beşiktaş taraftarına sosyal medyada küfürlü ifadeler kullanan Babel, tepkiler üzerine hesaplarını kapattı. Ancak Hollandalı oyuncunun yaşadığı gerilim ve kulübün ceza verileceğini açıklaması Avrupa basınında geniş yankı buldu. Hollanda Milli Takımı’nda da forma giyen Babel için kendi ülkesinden de yorum ve tepkiler geldi. Ancak hemen hemen bütün gazeteler Babel’in hareketlerini yersiz ve anlamsız olarak değerlendirdi. 

KADRO DIŞI TEHLİKESİ

Babel’in bu eylemleriyle Beşiktaş’ta sonunu hazırladığı yorumunu yapan Hollanda basını, “Taraftarla anlamsız bir diyaloğa girmesi yanlıştı” ifadesini kullandı. Beşiktaş yönetimi de Babel konusundaki kesin kararını G.Saray derbisi sonrasına erteledi. Ancak yönetimin büyük çoğunluğu Hollandalı oyuncunun süresiz kadro dışı kalmasından yana. Sezon sonunda Beşiktaş’la mukavelesi bitecek olan Babel’in bu gelişmelerden sonra kulüpte kalma şansı da zora girdi.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Roma dönemi mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

Roma dönemi mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dünyanın en garip yolcuları

Dünyanın en garip yolcuları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA