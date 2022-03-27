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Spor

Hollanda evinde Danimarka'yı 4 golle geçti

Hollanda'nın evinde Danimarka'yı konuk ettiği hazırlık karşılaşmasını ev sahibi ekip 4-2 kazanmayı başardı.

27 Mart 2022 Pazar 00:55 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 00:55
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2022 Dünya Kupası'na yönelik hazırlık mücadelesinde Hollanda ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Hollanda 4-2 kazanmayı başardı.

Maçta Hollanda adına golle 16 ve 71'de Bergwijn, 29 Nathan Ake ve 38. dakikada penaltıdan Depay kaydetti. Danimarka'nın 20. dakikada Vestergaard ve 48. dakikada Eriksen ile bulduğu goller ise teselliden öteye gidemedi.

EURO 2020'de geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından futbola dönen Christian Eriksen, 287 gün aranın ardından giydiği Danimarka formasıyla golünü de attı ancak mağlubiyeti önleyemedi.

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