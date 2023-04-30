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Hollanda Kupası'nın sahibi PSV Eindhoven

PSV Eindhoven, Hollanda Kupası finalinde rakibi Ajax'ı penaltılar sonu mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

AA30 Nisan 2023 Pazar 23:49 - Güncelleme:
Hollanda Kupası'nın sahibi PSV Eindhoven
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PSV Eindhoven, Ajax'ı penaltı atışları sonucu yenerek Hollanda Kupası'nın sahibi oldu.

Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan finalde, geçen yıl da dahil kupayı 10 kez müzesine götüren PSV Eindhoven ile 20 şampiyonluğu bulunan Ajax karşılaştı.

Maçta PSV, 42. dakikada Branthwaite'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, Ajax 67. dakikada Hazard'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi bu şekilde tamamlandı.

Uzatma bölümünde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan PSV Eindhoven, arka arkaya 2'nci, tarihindeki 11. şampiyonluğa ulaştı.

  • PSV Eindhoven
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