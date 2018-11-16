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Hollanda ligi ekiplerinden Vitesse, Cyle Larin'e talip oldu

Beşiktaş'ta satış listesinde bulunan Cyle Larin’e Hollanda'dan talip çıktı.

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Beşiktaş'ta bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Kanadalı forvet Cyle Larin'e Avrupa'dan talip çıktı.

Geçen sezon 1,5 milyon avroya transfer edilen ancak beklentileri karşılayamadığı için satış listesinde olan Cyle Larin'e Vitesse talip oldu.

Vitesse Kulübü'nün, 21 yaşındaki oyuncuyu yarım sezonluğuna kiralamak istediği, yönetimin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

(Türkiye)

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