2 Eylül 2021 Perşembe 18:38 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 18:38

Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman gösterdiği performansla sezona müthiş bir giriş yaptı. İlk maçtan golle tanışan ve taraftarın sevgilisi olan Ali için Nijmegen taraftarları Heracles deplasmanında alınan galibiyet sonrası "Ali, Ali, Ali" tezahüratları yaparak 19 yaşındaki genç yıldız adayını tribüne çağırdı. Genç forvet Nijmegen'i galibiyete taşıyan golü atarak takımını deplasmandan 1-0'lık skorla ayrılmasını sağlamıştı.

ALİ AKMAN: ÇOK MUTLUYUM

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Ali Akman çok mutlu olduğunu söyledi. Ali sözlerine şöyle devam etti:

"İyi bir oyun oynamadım ama gol attım ve bu beni gerçekten rahatlattı. Zor bir maçtı ama çizgiyi aştık. Jordy Bruijn topa sahip olduğunda hemen ceza sahasına koştum. Souffian topa sahipti ve bir vuruş daha yaptı ve hemen anladım. Topu yere yönlendirdim ve top sekti, sonrasında ise golümü atmayı başardım. Kazandığım için çok mutluyum ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

TRİBÜNLERDE 'ALİ, ALİ, ALİ' SESLERİ...

Golünü atan ve takımına üç puanı kazandıran Ali Akman'ı Nijmegen taraftarı bağrına bastı. Tribünlere çağrılan genç yıldız için, 'Ali Ali Ali Ali' tezahüratları yapıldı. Ali'ye duygularını sorulması üzerine genç oyuncu, "Evet, harika. Nasıl hissettirdiğini anlatamam. Çok fazla güven veriyorlar ve bu kulüp için her şeyimi vermek istiyorum. Herkese çok minnettarım." sözlerini söyledi.

ALİ AKMAN REKOR KIRMIŞTI



Ali Akman'ın geçtiğimiz hafta lig maçında PEC Zwolle'yi 2-0 yendiği maçın ardından NEC taraftarlarıyla maç sonu izlenen videosu rekor kırmıştı. TikTok'ta video 48.000 kez görüntülenirken Twitter'da ise 788.000 görüntüleme ile NEC'de şimdiye kadarki en iyi görüntülenen videolardan birisi olmuştu.

Nijmegen takımının en büyük yıldızı haline gelen genç yetenek maçın da adamı seçildi.