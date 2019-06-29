Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in geçtiğimiz günlerde skandal bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Sneijder geçtiğimiz hafta pazarı pazartesiye bağlayan gece Utrecht'te bir aracın üzerine çıkarak tekmelediği ve arabaya zarar verdiği için gözaltına alınmıştı. Oyuncunun menajeri ise iddiaları yalanlamıştı.

SNEIJDER'İN YAPTIĞI KESİNLEŞTİ

Bugün Shownieuws tarafından ortaya çıkarılan video görüntülerinde o kişinin Wesley Sneijder olduğu kanıtlandı. Kariyerini Katar'da sürdüren deneyimli futbolcunun, bir gece gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.