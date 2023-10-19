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Spor

Houston Rockets 3 yıldızı radarına aldı!

NBA ekiplerinden Houston Rockets; Malcolm Brogdon, Alec Burks ve Talen Horton-Tucker'ı radarına aldı.

19 Ekim 2023 Perşembe 11:58 - Güncelleme:
Houston Rockets 3 yıldızı radarına aldı!
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Houston Rockets ekibinin radarında Malcolm Brogdon, Alec Burks ve Talen Horton-Tucker'ın yer aldığı iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Rockets'ın, geçtiğimiz Salı günü Oklahoma City Thunder'dan aldığı Victor Oladipo'yu takas varlığı olarak kullanmak adına ligde yaptığı araştırmaları sürdürdüğünü bildirdi.

Fischer, takımın Detroit Pistons'tan Alec Burks'le, Utah Jazz'den Talen Horton-Tucker'la ve Portland Trail Blazers'tan Malcolm Brogdon'la ilgilendiğini, ancak Trail Blazers ekibinin Brogdon'ı tutmayı planladığını söyledi.

Fischer ayrıca, Oladipo'nun dizindeki sakatlığın iyileşme sürecinde yer almasından ötürü 2023-24 sezonunda çok fazla oynamasının beklenmediğini, bunun da yukarıda adı geçen oyunculara karşı Rockets'ın işini zorlaştırabileceğini sözlerine ekledi.

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