Houston Rockets NBA'de 10'da 10 yaptı!

NBA'e 12 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giymediği Rockets, Thunder'ı deplasmanda mağlup ederek 37. galibiyetini aldı ve play-in iddiasını sürdürdü.

Konuk ekip Rockets'ta Jalen Green 37 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Amen Thompson 25 sayı ve 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'dan yoksun çıktığı maçta sezonun 22. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı üçüncüsü Thunder adına Josh Giddey 31 ve Jalen Williams 23 sayı üretti.

CEDİ OSMAN'DAN 9 SAYI, 7 RİBAUNT, 6 ASİST



Milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in karşı karşıya geldiği mücadelede San Antonio Spurs, deplasmanda Utah Jazz'ı 118-111 mağlup etti.

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Spurs'te Devin Vassell 31 sayı ve 6 asist, Victor Wembanyama 19 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve 5 blokla takımının 17. galibiyetinde ön plana çıktı. Yaklaşık 20 dakika parkede kalan Cedi Osman ise 9 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Peş peşe 7 olmak üzere 44. yenilgisini yaşayan Jazz'da Collin Sexton 26 ve Lauri Markkanen 25 sayı attı. Ömer Faruk Yurtseven ise 3 dakikaya yakın süre aldığı maçı 2 sayıyla tamamladı.

SUNS, NUGGETS DEPLASMANINDA KAZANDI



Play-off mücadelesi veren Batı Konferansı 7'ncisi Phoenix Suns, konferans lideri Denver Nuggets'ı deplasmanda 104-97'lik skorla geçti.

Suns'ta Kevin Durant 30 sayı, 13 ribaunt ve 5 blok, Devin Booker 17 sayı ve 9 asistle sezonun 43. galibiyetinde etkili oldu.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 22 sayı, 9 ribaunt ve 10 asist, Aaron Gordon'ın 18 sayı ve 6 ribaunt, Michael Porter Jr'ın 18 sayı ve 8 ribauntluk performansları, sezonun 22. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR



Washington Wizards-Brooklyn Nets: 119-122 (Uzatmada)

Orlando Magic-Golden State Warriors: 93-101

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 118-111

Toronto Raptors-New York Knicks: 101-145

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 107-108

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 120-106

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 126-132 (Uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 106-91

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 124-136

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 125-99

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 111-118

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 97-104