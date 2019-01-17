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Houston Rockets'ı James Harden da kurtaramadı

NBA’de Houston Rockets forması giyen Harden, Brooklyn Nets’e 145-142 yenildikleri maçtaki 58 sayılık performansıyla peş peşe 18. kez 30 sayı barajını geçti.

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Brooklyn Nets’e uzatmada 145-142 yenilen Houston Rockets’ın all-star oyuncusu James Harden, 58 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist üretti.

 

NBA’e 8 maçla devam edildi. Houston Rockets ile Brooklyn Nets arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Konuk ekip Nets, 131-131’lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı 145-142 kazandı.

 

Nets’te Spencer Dinwiddie 33 sayı, 10 asist, Jarrett Allen da 20 sayı, 24 ribauntla "double double"a imza attı. DeMarre Carroll 22, Treveon Graham 21 sayılık katkıda bulundu.

 

Memphis Grizzlies’e 57 sayı atmasının ardından 58 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist üreten Rockets’ın all-star oyuncusu James Harden’ın gayreti galibiyete yetmedi.

Bu sezon 4’üncü, kariyerinde 13. kez 50 sayılık performans sergileyen Harden, LeBron James’i geçerek NBA tarihinde 50 sayı barajını en fazla geçen oyuncular listesinde tek başına 6. sıraya yerleşti.

 

Üst üste 18. kez 30 sayı barajını geçen Harden, Elgin Baylor’ın 1961-62 sezonundaki serisini yakaladı. Harden böylece 65, 31, 25 ve 20 maçla ligin en uzun 30 sayılık serilerinin sahibi Wilt Chamberlain’in arkasından 5. sırada yer aldı.

 

Sonuçlar

 

Detroit Pistons-Orlando Magic: 120-115 (uzatmada)

Boston Celtics-Toronto Raptors: 117-108

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 142-145 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 101-111

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 101-105

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 129-112

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 109-129

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 147-140

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