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Spor

Hücuma Yunan yıldız takviyesi! Beşiktaş'ta gündem Christos Tzolis

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş hücum hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekip, son olarak Yunun forvet Christos Tzolis gündemine aldı. İşte detaylar...

Sabah26 Nisan 2024 Cuma 09:36 - Güncelleme:
Hücuma Yunan yıldız takviyesi! Beşiktaş'ta gündem Christos Tzolis
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Beşiktaş'ta yeni sezon kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ara transferde önemli hamlelere imza atan siyah- beyazlılar, kadrodaki değişimi sezon sonunda da sürdürmeyi planlıyor.

DEĞİŞİM YAŞANACAK

Beşiktaş'ın mevcut hücum hattında sezon sonu bir değişim yaşanması bekleniyor.

Cenk Tosun'un biten sözleşmesi ile takımdan ayrılması beklenirken, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Vincent Aboubakar gibi hücumcuların da takımdan ayrılmaları da gündemde.

YUNAN YILDIZ GÜNDEMDE

Bu sezon Norwich City'den kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un formasını giyen ve performansıyla dikkat çeken Christos Tzolis için Beşiktaş iddiası gündeme geldi.

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. Norwich City ile 2026'la kadar sözleşmesi bulunan Yunan oyuncunun da Beşiktaş'tan gelen bu ilgiye kayıtsız kalmadığı ifade edildi.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla 31 resmi maça çıkan Christos Tzolis bu karşılaşmalarda 20 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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