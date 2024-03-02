Hücumda Aslan savunmada Kartal

Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş, kupadan elenmesinin ardından yalnızca Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın sonucu, zirve yarışı ve 3'üncülük mücadelesini yakından etkileyecek. Bu zorlu karşılaşma öncesi yapay zeka destekli istatistik sağlayıcısı Comparisonator, iki takımın öne çıktığı verileri derledi. Rakamlar; Galatasaray'ın hücumda, Beşiktaş'ın ise savunmada parladığını gösterdi. Aslan, ligdeki son 6 maçında 14 gol atıp 3 gol yedi. Kartal ise 6 maçta 6 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.

CİM-BOM GOL YOLLARINDA ETKİLİ

Verilere göre G.Saray, Beşiktaş'a oranla oyunu 3. bölgede kurması ve topla oynama ağırlığını bu bölgede yoğunlaştırmasıyla dikkat çekiyor. 1. bölgedeki defansif verilerde Kartal'ın gerisinde kalan Sarı-Kırmızılılar, 3. bölge preslerinde rakibine göre üstünlük sağlamış durumda. Aslan; hücumda 3'üncü bölge aksiyonlarında gol, gol beklentisi, asist, şut pası, şut gibi istatistiklerde öne çıktı. Beşiktaş, rakibine bu alanda yalnızca forvetlerinin isabetli şut ortalamasıyla üstünlük sağladı. (% 1,25 isabete karşı yüzde 1,75).

KARTAL RAKİBİ GERİDE SAVUNUYOR

Ev sahibi Beşiktaş'ın defansta öne çıkan istatistikleri ise rakibi geride karşılama başarısı olarak kendini gösterdi. Okan Buruk'un önde presine karşı Fernando Santos'un öğrencileri, rakip hücumcuları kendi ceza sahasında karşıladığında yüzdesel olarak daha başarılı. (yüzde 9,5'e karşı yüzde 12,63). Öte yandan SiyahBeyazlılarda kaptan Necip Uysal, son dönemdeki performansıyla savunmanın öne çıkan ismi oldu. Santos, geçen günlerde 33 yaşındaki deneyimli oyuncuyla ilgili, "Worrall'ın oynamaması Necip'in suçu çünkü fantastik oynuyor" yorumunu yapmıştı.