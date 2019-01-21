Huddersfield Town'da Jan Siewert dönemi

2015'ten bu yana takımın başında bulunan David Wagner ile yollarını geçen hafta ayıran Huddersfield Town'da, teknik direktörlüğe Jan Siewert getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Borussia Dortmund B Takımı'nı çalıştıran 36 yaşındaki Siewert ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Huddersfield Town, 23 hafta sonunda topladığı 11 puanla Premier Lig'in son sırasında yer alıyor. (AA)