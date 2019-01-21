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Huddersfield Town'da Jan Siewert dönemi

İngiltere Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın yeni teknik direktörü Jan Siewert oldu.

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2015'ten bu yana takımın başında bulunan David Wagner ile yollarını geçen hafta ayıran Huddersfield Town'da, teknik direktörlüğe Jan Siewert getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Borussia Dortmund B Takımı'nı çalıştıran 36 yaşındaki Siewert ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Huddersfield Town, 23 hafta sonunda topladığı 11 puanla Premier Lig'in son sırasında yer alıyor. (AA)

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