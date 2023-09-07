Hugo Lloris, Tottenham'ın ikinci takımına gönderilecek!

2012 yılında Olympique Lyon'dan 12.6 milyon euro bonservis karşılığında Tottenham Hotspur'a transfer olan Hugo Lloris'in takımıyla olan bağları yavaş yavaş kopuyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham Hotspur, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen ve şu ana kadar oynanan maçlarda hiç süre vermediği Fransız kaleci Hugo Lloris'i takımla birlikte antrenmanlara çıkarmayacak.

İngiliz ekibinin, 36 yaşındaki kaleciye çalışmalarını Ocak ayına kadar Tottenham'ın ikinci takımıyla sürdüreceğini söylediği öne sürüldü.

TAKIMDAN AYRILACAK

Sözleşmesi Tottenham ile 2024 yılında sona erecek Lloris'in Ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı belirtildi.

TOTTENHAM PERFORMANSI

İngiliz devi Tottenham'da toplam 444 karşılaşmaya çıkan başarılı eldiven Lloris kalesinde 508 gol görürken 151 karşılaşmada kalesini gole kapattı.