İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,839
  • EURO
    28,7372
  • ALTIN
    1658.83
  • BIST100
    8250.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hugo Lloris, Tottenham'ın ikinci takımına gönderilecek!
Spor

Hugo Lloris, Tottenham'ın ikinci takımına gönderilecek!

Tottenham Hotspur'un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Fransız kaleci Hugo Lloris, çalışmalarını Ocak ayına kadar Tottenham'ın ikinci takımıyla sürdürecek.

7 Eylül 2023 Perşembe 13:28 - Güncelleme:
Hugo Lloris, Tottenham'ın ikinci takımına gönderilecek!
ABONE OL

2012 yılında Olympique Lyon'dan 12.6 milyon euro bonservis karşılığında Tottenham Hotspur'a transfer olan Hugo Lloris'in takımıyla olan bağları yavaş yavaş kopuyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham Hotspur, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen ve şu ana kadar oynanan maçlarda hiç süre vermediği Fransız kaleci Hugo Lloris'i takımla birlikte antrenmanlara çıkarmayacak.

İngiliz ekibinin, 36 yaşındaki kaleciye çalışmalarını Ocak ayına kadar Tottenham'ın ikinci takımıyla sürdüreceğini söylediği öne sürüldü.

TAKIMDAN AYRILACAK

Sözleşmesi Tottenham ile 2024 yılında sona erecek Lloris'in Ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı belirtildi.

TOTTENHAM PERFORMANSI

İngiliz devi Tottenham'da toplam 444 karşılaşmaya çıkan başarılı eldiven Lloris kalesinde 508 gol görürken 151 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.