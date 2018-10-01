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Hugo Rodallega 7. haftada geçen sezonu yakaladı

Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı oyuncu, bu sezon 7 hafta sonunda aynı gol sayısına ulaşmayı başardı.

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Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-2  yenen Trabzonspor'da attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Hugo  Rodallega, 7 hafta sonunda geçen sezonki gol sayısını yakaladı.

Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta oynamasına karşın fazla süre  alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri  havalandırdı.

Bu sezon Burak Yılmaz'ın sakat olduğu dönemde daha çok şans bulan ve  6'sı ilk 11'de olmak üzere 7 maçta 551 dakika görev yapan Rodallega, 5 gol atarak  şimdiden geçen sezonki gol sayısına ulaştı.

Gol attığı maçlarda 7 puan

Hugo Rodallega'nın gol attığı maçlarda Trabzonspor, 7 puan topladı.

Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin ikinci haftasında Demir Grup  Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda  2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, Kasımpaşa maçında 2 kez  rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 10 puanı bulunan Trabzonspor, Rodallega'nın gol attığı maçlarda  2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Takımın en golcüsü

Hugo Rodallega, Trabzonspor'da ilk 7 hafta sonunda 5 golle takımın en  golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Kolombiyalı futbolcuyu, 3 golle Burak Yılmaz takip ediyor.

(AA)

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