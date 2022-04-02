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Spor

Hull City evinde tek golle kaybetti

Hull City, İngiltere Championship'in 40. hafta mücadelesinde evinde Huddersfield'a 1-0 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini aldı.

2 Nisan 2022 Cumartesi 00:39 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 00:39
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Championship'in 40. haftasında Hull City, sahasında Huddersfield'a konuk etti.

MKM Stadium'da oynanan karşılaşmayı Huddersfield 1-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Hull City'den Eaves ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta 79. dakikaya gelindiğinde ise Toffolo'nun golüyle Huddersfield maçı kazanacak üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Hull City üst üste 2. yenilgisini alarak 41 puanda kaldı ve maç fazlasıyla haftayı 20. sırada tamamladı. Huddersfield ise 66 puana yükselerek maç fazlasıyla haftayı 3. sırada tamamladı.

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