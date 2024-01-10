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Spor

Hull City, Fabio Carvalho'yu kadrosuna kattı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Liverpool'dan Fabio Carvalho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

IHA10 Ocak 2024 Çarşamba 14:35 - Güncelleme:
Hull City, Fabio Carvalho'yu kadrosuna kattı
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İngiliz ekibi Hull City, Liverpool'dan 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Carvalho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

İngiltere Championship ekibi Hull City, Liverpool'dan 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Carvalho'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada genç futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu. Transferin ardından açıklamalarda bulunan Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, "Daha mutlu olamazdım. Herkes Fabio'nun yeteneğinin, genç bir oyuncu olarak niteliklerinin farkında. Acun ve Tan'a, onu buraya getirmek için yaptıkları çalışmadan dolayı çok teşekkür etmeliyim. Oyuncu geliştirme yöntemimizle sadece İngiltere'de değil Avrupa'da da itibar kazanıyoruz. Oyun tarzımız ve hırsımız oyuncuları kulübe çekmede gerçekten önemli faktörler. Fabio buraya gelmekten heyecan duyuyor ve ben de sezon sonuna kadar onunla çalışmaktan mutluyum. Teknik olarak olağanüstü biri. Asist yapabilir, gol atabilir ve arkadan koşabilir. Cesur, hızlı, çok dengeli ve topu alıyor. Liverpool'da olmasının nedeni muazzam bir potansiyele sahip olması ve bize güvendikleri için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.

Sezon başında Liverpool'dan Bundesliga ekibi RB Leipzig'e kiralık olarak giden Fabio Carvalho, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 15 maça çıktı.

Liverpool, Fabio Carvalho'yu 2022 yazında Fulham'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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