Hull City ayrılığı duyurdu!

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City, menajer Liam Rosenior ile yollarını ayırdı.

Acun Ilıcalı, ayrılık kararı sonrası, "Bu mükemmel kulüpte aldığım en zor kararlardan biriydi... Kulübün uzun dönem vizyonu her kararda olduğu gibi bunda da ön plandaydı. Değişim zamanı geldiğini hissetmiştim... Vizyonumuz belli; kulübü daha ileriye götürmeye devam edeceğiz... Takımımızda yetenekli oyuncular var ve bu takımı ileriye taşıyacak personeli bulacağımızdan taraftarlarımızın şüphesi olmasın."dedi.

Öte yandan, Ilıcalı, "Liam'ın gelişinden bu yana açık bir çalışma ilişkisine sahip olduk ve görev süresi boyunca şüphesiz ilerleme kaydedildi. Kendisi her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve tüm çalışmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Ancak, geleceğe yönelik vizyonlarımızın örtüşmediği ortaya çıktı ve artık bir değişiklik yapma zamanının geldiğini hissediyorum. Felsefemiz açık, bu kulübü ileriye götürmeye devam edeceğiz ve bunu yaparken taraftarlarımıza karşı açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu kadrosunu güçlendireceklerini söyleyen Ilıcalı, "Bu futbol kulübünün neleri başarabileceğini biliyorum ve bunun peşinde koşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Son iki yılda kadromuzu geliştirmek için çok çalıştık. Şu anda elimizde çok yetenekli oyuncular var ve bu kulübe ve taraftarlarına hak ettikleri başarıyı kazandırmak için yatırım yapmaya ve oyuncu kadromuzu geliştirmeye devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

1.40 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Futbolculuk kariyerinde 5 sezon Hull City forması giyen Rosenior, Hull'dan önce Derby County'de Wayne Rooney'nin asistanlığını yapmış, ardından 12 maç için geçici teknik direktörlük yapmıştı. Kasım 2022'de görevi Shota Arveladze'den devralan Rosenior, Hull City'de çıktığı 78 maçta 27 galibiyet, 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.