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Spor

Hull City'nin hedefi Liverpool'un yıldızı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho için sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu.

8 Ocak 2024 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Hull City'nin hedefi Liverpool'un yıldızı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City, transferde harekete geçti.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

The Athletic'in haberine göre, Hull City, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho ile ilgileniyor. Hull City'nin, Carvalho için Liverpool'a sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR

Öte yandan 21 yaşındaki futbolcu ile; Fulham, Nottingham Forest, Burnley, Wolverhampton ve Everton'ın da ilgilendiği kaydedildi.

Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısını kiralık olarak Leipzig'te geçirmişti. Liverpool, fazla süre alamaması nedeniyle genç oyuncuyu devre arası transfer döneminde takıma geri çağırmıştı.

Leipzig'te 15 maçta sahaya çıkan Carvalho, 360 dakika süre buldu.

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