İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2024 Salı / 10 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3437
  • EURO
    35,1775
  • ALTIN
    2240.79
  • BIST100
    8934.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hull City'ye Tottenham'dan 16'lık transfer
Spor

Hull City'ye Tottenham'dan 16'lık transfer

Championship ekiplerinden Hull Cİty, Tottenham Hotspur forması giyen 16 yaşındaki genç oyuncu Ramell Carter ile sözleşme imzaladı.

19 Mart 2024 Salı 16:58 - Güncelleme:
Hull City'ye Tottenham'dan 16'lık transfer
ABONE OL

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Tottenham Hotspur'un 16 yaşındaki genç oyuncusu Ramell Carter ile anlaşmaya vardı.

133 bin takipçisi olan Instagram hesabından Hull City'ye katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Carter, "Kariyerimdeki bu yeni bölüme başlamak için heyecanlıyım. Bu kulübe yeni evim demekten gurur duyuyorum... Haydi işe koyulalım." ifadelerini kullandı.

RAMELL CARTER KİMDİR?

Batı Londra kökenli olan ve yeni başlayan kariyerinin başlarında QPR tarafından fark edilen Carter, 11 yaşındayken yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti ve hatta 100.000'den fazla abonesi olan popüler bir YouTube kanalına sahip oldu. Kulübün son teknoloji eğitim tesisi Spurs Lodge'da kendini gösterme şansı verilmeden önce bir JD Sports Noel reklamında yer aldı.

Brezilyalı efsane Ronaldinho'dan ilham aldığını itiraf eden yetenekli genç, YouTube'da sansasyon yaratmasının üzerinden altı yıl geçtikten sonra, Championship'e yükselme umudu taşıyan City ile sözleşme imzalayarak Doğu Yorkshire'ı evi olarak görecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.