İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,984
  • EURO
    6,6231
  • ALTIN
    303.128
  • BIST100
    119558
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor ilk yarıda yenemediği rakipleri bir bir deviriyor
Spor

Trabzonspor ilk yarıda yenemediği rakipleri bir bir deviriyor

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ikinci yarıya harika başlayan Trabzonspor, ilk yarıda berabere kaldığı rakipleriyle hesaplarını da birer birer kapatıyor.

03.02.2020  14:59 - Güncelleme: 03.02.2020  14:59

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ikinci yarıya harika başlayan Trabzonspor, ilk yarıda berabere kaldığı rakipleriyle hesaplarını da birer birer kapatıyor... İlk olarak deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Paşa’yı sahasında 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Yeni Malatya maçının yaşanan deprem sonrası ertelenmesiyle İstanbul’da 1-1’lik sonuçla sahadan ayrıldığı Fenerbahçe’yi, Akyazı’da ağırlayan Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolundaki güçlü rakibini 2-1’lik skorla evine yolladı ve 3 puanı kaptı.

Çimşir’in 2’de 2 yaparak kendisine duyulan güveni şu ana kadar boşa çıkarmadığı Fırtına, şimdi de ilk devrede evinde 2-2 berabere kaldığı Gençlerbirliği ile kozlarını Ankara’da paylaşacak. Hedef Başkent’ten galibiyetle dönüp, yine rövanşı rakibe bırakmamak olacak.

Türk obüsleri Esed rejimine misliyle karşılık verdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'
'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz
Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz

Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.